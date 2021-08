<p>༄༅།། ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་གཞུང་གིས་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་རིང་ལ་ཨ་མི་རི་ཀར་འབྲེལ་བ་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྡིགས་ར་བསྐུལ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་དམག་དོན་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་སླར་གསོ་བྱུང་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གིས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་དེར་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དང་མི་མང་རྣམས་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་ཀྱང་བྱུང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་བློ་བཟང་བསྟན་པས་ཞུ་ཡི་རེད།།</p> <div class="tag_image tag_audio_plain aa" contenteditable="false" mode="audio|plain|5993075">ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱིས་ཨ་རིར་འབྲེལ་བ་འཛིན་རྒྱུ།<img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /></div> <p><br /> </p>