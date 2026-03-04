ཀུན་གླེང་།
བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་བོད་ཕྱི་ནང་ གཉིས་ཀྱི་བོད་པ་ཚོར་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་པའི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་དང༌། དེ་བཞིན་བརྗོད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་བཅར་འདྲི་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་པའི་ཀུན་གླེང་ལེ་ཚན་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། ང་ཚོའི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་དང་གནད་དོན་ཁག་ལ་དཔྱད་ བརྗོད་བྱས་ཏེ། ཀུན་གླེང་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚོར་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་བློ་སྒོ་འབྱེད་ ཐབས་བྱེད་པ་ཡིན།།
ལེ་ཚན།
-
-
-
སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ༠༣།༢༠༢༦
ཀུན་གླེང་།
-
སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ༠༣།༢༠༢༦
ཀུན་གླེང་ཐད་གཏོང་།
-
སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ༠༢།༢༠༢༦
ཀུན་གླེང་།
-
སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ༢༨།༢༠༢༦
ཀུན་གླེང་ཐད་གཏོང་།