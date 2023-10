ཉི་ཧོང་དུ་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སྤེལ་མཁན་ཇེ་མང་གཏོང་དགོས་པ།

ཐེངས་འདིར་ཉི་ཧོང་སྐད་དུ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་དེ་གཉིས་ལས་གཅིག་ནི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་དང་བོད་དོན་དྲང་བདེན་བསྟི་གནས་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་དབྱིན་ཡིག་ཏུ “Tibet, the Dalai Lama, and the Geopolitics of Reincarnation” འམ་བོད་སྐད་དུ་བོད་དང་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ། སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཆབ་སྲིད་ཅེས་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་འདོན་སྤེལ་གནང་མྱོང་བའི་“China`s Vast System of Colonial Boarding Schools Inside Tibet”འམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མི་སེར་སྤེལ་བའི་ལམ་ལུགས་འོག་བོད་དུ་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་འདི་གཉིས་རེད་འདུག གཟའ་འཁོར་འདིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དང་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ལས་བྱེད་སོགས་ཉི་ཧོང་ལ་ཆེད་བཅར་གྱིས་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོག་ཁཱོ་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐྱངས་ཡོད་འདུག