ཀིམ་ཇུང་ཨིན་ལ་དོ་སྣང་དང་གནད་འགག What happens if Kim Jong Un dies? No one knows བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇུང་ཨིན་ནི་ཕྱི་ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་༡༡་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་མེད་པར་གྱུར་བར་བརྟེན། ཁོང་གི་བདེ་ཐང་དང་། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་མདུན་ལམ། འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་ཐད། འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།