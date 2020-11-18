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Kunleng News Nov 18, 2020 ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༡༨

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Kunleng News Nov 18, 2020 ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༡༨

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ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཕགས་བོད་ས་མཚམས་བར་སྦག་སྦག་སྐོར་སྐྱོད་ལས་འགུལ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཁྲི་༨ ཙམ་གྱིས་འོས་བསྡུའི་ཐོ་འགོད། ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་འགོག་སྨན་གཞན་ཞིག་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བཞིན་པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནད་དུག་རྐྱེན་སྒོ་རྒྱག་དུག་སེལ་བྱས། བྷ་ཌན་སྲིད་གཞུང་རིང་ཨ་རིའི་དཔལ་འབྱོར་དང་མ་རྐང་ཁྲོམ་རར་སྔོན་དཔག

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