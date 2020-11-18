Kunleng News Nov 18, 2020 ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༡༨
འཕགས་བོད་ས་མཚམས་བར་སྦག་སྦག་སྐོར་སྐྱོད་ལས་འགུལ། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཁྲི་༨ ཙམ་གྱིས་འོས་བསྡུའི་ཐོ་འགོད། ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་འགོག་སྨན་གཞན་ཞིག་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བཞིན་པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནད་དུག་རྐྱེན་སྒོ་རྒྱག་དུག་སེལ་བྱས། བྷ་ཌན་སྲིད་གཞུང་རིང་ཨ་རིའི་དཔལ་འབྱོར་དང་མ་རྐང་ཁྲོམ་རར་སྔོན་དཔག
ལེ་ཚན།
-
ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༨།༢༠༢༠
Tibetan Youth Congress Launches Bike March Protest up to India-Tibet Border
-
ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༨།༢༠༢༠
Nearly 80,000 Tibetan registered for 2021 Elections
-
ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༨།༢༠༢༠
COVID - Pandemic Fatigue ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་དང་ངལ་དུབ།
-
ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༨།༢༠༢༠
Projections for US Economy and Stock Market Under Biden-Harris Administration
-
ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༧།༢༠༢༠
རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༡༦
-
ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༣།༢༠༢༠
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༡༣
དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།
དཔྱད་བརྗོད་འཕར་མ་ཡར་འགོད།