COVID - Pandemic Fatigue ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་དང་ངལ་དུབ།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ལྟར་ན། ད་ལོ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་མི་གྲངས་བྱེ་བ་༨་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་པ་དང་མི་ས་ཡ་༡་ལྷག་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གིས་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱང་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ཀྱིས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་གནོན་ཤུགས་འོག་ཏུ་ངལ་དུབ་ཆེན་པོ་ཞིག་མྱོང་གི་ཡོད་པའི་
ལེ་ཚན།
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ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༨།༢༠༢༠
Kunleng News Nov 18, 2020 ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༡༨
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ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༨།༢༠༢༠
Tibetan Youth Congress Launches Bike March Protest up to India-Tibet Border
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ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༨།༢༠༢༠
Nearly 80,000 Tibetan registered for 2021 Elections
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ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༨།༢༠༢༠
Projections for US Economy and Stock Market Under Biden-Harris Administration
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ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༧།༢༠༢༠
རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༡༦
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ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ། ༡༣།༢༠༢༠
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༡༣
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དཔྱད་བརྗོད་འཕར་མ་ཡར་འགོད།