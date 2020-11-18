ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

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COVID - Pandemic Fatigue ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་དང་ངལ་དུབ།

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COVID - Pandemic Fatigue ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་དང་ངལ་དུབ།

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ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ལྟར་ན། ད་ལོ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་མི་གྲངས་བྱེ་བ་༨་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་པ་དང་མི་ས་ཡ་༡་ལྷག་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གིས་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱང་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ཀྱིས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་གནོན་ཤུགས་འོག་ཏུ་ངལ་དུབ་ཆེན་པོ་ཞིག་མྱོང་གི་ཡོད་པའི་

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